4. Juli 2019, 21:45 Uhr Neubiberg Nachtbiomarkt

Wie Natur- und Klimaschutz in den Alltag integriert werden kann, erfahren Interessierte am Donnerstag, 11. Juli, von 18 bis 22 Uhr auf dem achten Nachtbiomarkt in Neubiberg. Im Umweltgarten an der Äußeren Hauptstraße 10 können Besucher nicht nur regionale Bio-Produkte kaufen und ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und Talks erleben, sondern sich auch an mehr als 30 Infoständen über umweltfreundliche Themen kundig machen. Ein besonderer Fokus liegt auf den jungen "Bio-Pionieren". Auch der Neubiberger Ableger der Jugendbewegung "Fridays for Future" ist am Nachtbiomarkt vertreten.