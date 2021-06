"Von Frauen für Frauen" ist die Idee, die hinter der "Ladies Night" in Neubiberg steckt. Sie soll gleichzeitig zur Nachhaltigkeit beitragen. Bei dem Basar in der Grundschule Neubiberg am Freitag, 18. Juni, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 19. Juni, von 9 bis 11.40 Uhr können Frauen gut erhaltene Kleidung und andere Artikel aus zweiter Hand erwerben. Das Angebot reicht bei Frauen- und Teenagerkleidung ab Größe 34 von der Abendgarderobe über Sport- und Badebekleidung bis hin zu Handtaschen. Unter www.basar-neubiberg.de muss man ein Zeitfenster für den Einkauf reservieren. Abgegebene Kleidung muss frisch gewaschen und in Ordnung sein. Warenannahme ist an diesem Donnerstag von 17 bis 21 Uhr und am Freitag von 9 bis 13 Uhr. Veranstalter sind das Kulturamt und die beiden Grundschulen.