In Zeiten des drohenden Klimawandels wird der Ruf nach einer Wirtschaftsordnung, in der es nicht nur um Gewinnmaximierung geht, immer lauter. Wie eine Kommune nachhaltig ausgerichtet werden kann, kann man am Dienstag, 14. Januar bei einem Vortrag in Neubiberg erfahren. Rechtsanwältin Andrea Behm, Sprecherin des Vereins Gemeinwohl-Ökonomie Bayern, wird darlegen, wie eine Gemeinde in dieser Hinsicht die Ziele der Vereinten Nationen erreichen könnte. "Mit dieser Veranstaltung möchten wir Impulse geben, wie unsere Gemeinde systematisch zukunftsfähig und nachhaltig ausgerichtet werden kann", sagt die Organisatorin des Vortrags, Ulrike Dowie, Mitglied der Grünen und Gemeinderatskandidatin in Neubiberg. Passenderweise findet die Veranstaltung im "Hertscheck unpacked", dem ersten Unverpackt-Laden im Landkreis, neben dem Edeka am Bahnhof in Neubiberg statt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr.