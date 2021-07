Er gewann als erster Tubist den Echo Klassik als "Instrumentalist des Jahres", er war Gründungsmitglied der Kultband La Brass Banda. Am Freitag, 23. Juli, ist Andreas Martin Hofmeir mit einer musikalisch-kabarettistischen Lesung mit dem Titel "Kein Aufwand!" in Neubiberg zu Gast. Er wird amüsante Anekdoten aus dem Musikeralltag berichten, sei es vom Kampf mit dem Instrument und dem ungeliebten Üben oder von Tourerlebnissen. Dazu spielt er auf der Tuba, begleitet von André Schwager am Piano. Tickets gibt es an der Abendkasse (Erwachsene 22 Euro) und im Vorverkauf (20 Euro) unter anderem bei der Gemeindebibliothek. Die Veranstaltung in der Aula der Grundschule Neubiberg beginnt um 20 Uhr.