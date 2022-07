Von Daniela Bode, Neubiberg

Eine mögliche Biomasseaufbereitungs- und Kompostieranlage an der Carl-Wery-Straße 63 in Neuperlach ist den direkten Anwohnern in Neubiberg weiterhin ein Dorn im Auge. In einem Schreiben an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert die Bürgerinitiative für Neubiberg von der Stadt, den neuerlichen Antrag der Firma Werner Garten- und Landschaftsbau GmbH auf Erteilung eines Vorbescheids abzulehnen. "Wir wollen Klarheit schaffen, bevor etwas an der Öffentlichkeit vorbei genehmigt wird", sagt BI-Sprecher Oliver Hellmund, der sich wundert, dass der neue Antrag nicht bereits ebenfalls abgelehnt wurde. Die Initiative, die sich bisher "Saubere Luft für Neubiberg" genannt hatte, befürchtet durch die unmittelbar an der Stadtgrenze geplante Anlage Lärm und Gestank auf Gemeindeseite.

3600 Unterschriften gegen das Projekt

Bereits 2018 war ein Antrag bei der Stadt für den Bau einer solchen Anlage eingereicht worden. Die Bürgerinitiative übergab Münchens OB damals 3600 Unterschriften von Einwohnern Neuperlachs, Waldperlachs und Neubibergs gegen den Standort. Wegen der zu erwartenden "massiven Geruchs- und Lärmbelästigung" sei das Vorhaben in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten unzumutbar, argumentierte die Initiative. Das Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt erließ schließlich einen negativen Bescheid; die Anlage wurde als bauplanungsrechtlich unzulässig beurteilt. Dagegen reichten die Antragsteller Klage ein. Das Verfahren ist laut einer Sprecherin des städtischen Referats für Klima- und Umweltschutz noch nicht entschieden.

Wie das Referat bestätigt, liegt mittlerweile ein neuer Antrag vor und dieser ist nach Informationen der Bürgerinitiative inhaltsgleich. Deshalb sei es unverständlich, warum die Stadt diesen noch nicht abgelehnt habe, so BI-Sprecher Hellmund. Vom Umweltreferat der Stadt heißt es dazu, der Antrag sei noch nicht vollständig und daher nicht prüffähig. Folglich könnten noch keine Aussagen zur Genehmigungsfähigkeit getroffen werden. Außerdem handle es sich um zwei verschiedene Antragsteller. Nach Informationen der Initiative stammte der erste Antrag von einer "Objektverwaltung GmbH und Co. KG, Carl-Wery-Straße 63", der aktuelle Antrag wurde von der Firma Werner Garten- und Landschaftsbau GmbH eingereicht.

Dem Antrag zufolge sollen in der Anlage Laub, Grüngut und Ähnliches zerkleinert, gewaschen und anschließend getrocknet und zu einem schadstoffarmen und energiedichten Brennstoff gepresst werden. Zusätzlich sollen Grünabfälle kompostiert werden.