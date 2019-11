Aufregend wird es bei der Saisoneröffnung der Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn am Freitag im Leiberheim in Waldperlach. In der dreiaktigen Komödie "Ammersee-Piranhas" von Andreas Keßner geht es um eine im Zorn ausgestoßene absurde Drohung und ihre Folgen. Die Aufführung wird zu einem vergnüglichen Mehrgenerationenstück, weil ein echter Großvater, dessen Tochter und Enkelinnen mitspielen. Regie führt Gabi Keller.

Das Ehepaar Pichler hat der Gemeinde einen Teil ihres Seegrundstücks verkauft, ohne zu ahnen, dass diese dort ein Strandbad errichtet. Statt Seeidylle herrscht nun Kindergeplärre und Lärm bis weit nach Mitternacht, direkt neben der Terrasse der Pichlers. Auch feiert die Dorfjugend dort eine Party nach der anderen. Eines Tages platzt Edmund Pichler (Ralf Hiltwein), entnervt der Kragen und er droht einem Kind, es werde von den im See lebenden Piranhas gefressen, wenn es weiter so herumbrülle.

Fleischfressende Fische im See? Der Friede der boomenden Ferienregion ist empfindlich gestört. Die Tourismuschefin (Franziska Otten) kann sich nun vor Beschwerden aufgebrachter Badegäste und ebenso empörter Hoteliers kaum retten. Was zu großen Spannungen zwischen ihr und den Pichlers führt. "Die Situation schaukelt sich hoch zwischen uns", sagt Ralf Hiltwein über seine Lieblingsszene, die er mit kleinen Varianten probt. Seine Augen blitzen dabei vor Vergnügen.

"Der Reiz des Stückes liegt darin herauszuarbeiten, welche Folgen eine unbedachte Äußerung haben kann", sagt Regisseurin Gabi Keller. Wobei die bedrohte Idylle im Bühnenbild von Marianne Hiltwein immer präsent ist. Es zeigt den Pichlerschen Garten mit Blick auf den Ammersee.

Volksbühne-Mitglied Gabi Popp hat das bekannte Stück textlich erweitert, um Mitglieder des eigenen Jugendtheaters einzubinden. So agieren drei Generationen zusammen auf der Bühne. Allen voran Bobby Verfürth, ein altgedientes Ensemblemitglied und nun in seinem achten Lebensjahrzehnt. Er spielt den Sepp Weinberger, einen leidenschaftlichen Angler und Grantler, der alles verflucht, was seine Enkelinnen, gespielt von Romy und Julia Rott, als zeitgemäß betrachten. Verführths Tochter Claudia Rott kämpft in der weiblichen Hauptrolle der Luise Pichler mit ihrem Gatten um die Rückkehr der Ruhe am Ammersee. Die jungen Schauspieler - neben den Geschwistern Rott noch Marietta Pecha und Leonhard Hiltwein - nehmen es als Ansporn, dass die Ansprüche an sie deutlich höher sind als beim Jugendtheater. Aufgeregter als sonst seien sie aber nicht, versichern die vier einmütig.

Bei aller Spielfreude und allem Erfolg - sorgenfrei ist die Volksbühne nicht. Noch immer sucht sie neue Depoträume für ihre etwa 2000 zum Teil historischen Kostüme und Requisiten. Räume, die "preisgünstig, trocken, beheizbar, circa 60 bis 70 Quadratmeter groß und nicht zu weit weg sind", so Ralf Hiltwein. Die angestammten Depoträume an der Wittelsbacher Straße 1 können vorerst bis Ende Mai genutzt werden, da die Neubiberger Rathauspläne auf Eis gelegt sind.

Das Stück kommt am 8., 9., 16., 22. und 23. November, um 20 Uhr, am 10., 17. und 24. November um 19 Uhr im Leiberheim, Nixenweg 9, in München auf die Bühne. Karten zu zehn Euro gibt es unter 089/609 88 30 (werktags 17 bis 19 Uhr) oder unter karten@volksbuehne-neubiberg-ottobrunn.de.