Rosa Blüten, eine saftig-grüne Wiese mit Bäumen, das Rathaus - Fotos von all diesen Motiven wechseln sich in einer Diashow ab, wenn man auf die neue Internetseite der Gemeinde Neubiberg geht. Schon die frische Optik lädt dazu ein, sich den Online-Auftritt näher anzusehen. Tut man das, stellt man fest: Die Seite ist übersichtlich, dank großer Schrift und Piktogrammen findet man gleich, was man sucht.

Weil die Seite in die Jahre gekommen war und die ungeschriebene Regel gilt, dass Internetseiten alle fünf Jahre erneuert werden sollten, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt, hat die Kommune sie nun neu gestaltet. Denn sowohl die Gewohnheiten, wie man eine Seite online nutzt, als auch die Hardware, mit der man online geht, verändern sich.

Die Verwaltung knöpfte sich also die Homepage in einem Workshop vor und entschied nach der leitenden Frage: Welche Inhalte und Informationen sind für die Besucherinnen und Besucher der Internetseite relevant? Was wollen sie wissen, wenn sie auf die Internetseite gehen? Heraus kam eine schlanke und übersichtliche Seitenstruktur. Vier Hauptnavigationspunkte fallen einem zuerst auf: Rathaus und Service, Leben und Erleben, Klima und Umwelt sowie Wirtschaft und Mobilität. Per Mausklick auf den jeweiligen Button gelangt man recht schnell zum gesuchten Ziel. Denn die Gemeinde hat auch die Regel beachtet, dass der Nutzer spätestens nach drei Klicks bei der gewünschten Information ankommen soll. Es gibt also keine unübersichtlichen Verästelungen.

Was ebenfalls auffällt: Gleich auf der Startseite findet man an prominenter Stelle die Suchfunktion. So gelangt man ebenfalls schnell ans Ziel. Außerdem wird der Seitenbesucher auf der Startseite stets auf dem Laufenden gehalten. Aktuelle Meldungen, Veranstaltungen und, wichtige Projekte sind dort zu finden. Auch auf Barrierefreiheit hat die Gemeinde geachtet. So können etwa Menschen mit einer Sehschwäche die Schriftgröße nach Bedarf anpassen. Eine gewisse Kontinuität gibt es schon auch. Die Seite ist weiter in Grün gehalten. Denn diese Farbe hat die Gemeinde bereits 2010 bei der Entwicklung des eigenen Corporate Designs als Hauptfarbe definiert. Wer der Gemeinde eine Rückmeldung geben möchte, wie ihm die Seite gefällt, kann dazu eine E-Mail schicken an oeffentlichkeitsarbeit@neubiberg.de.