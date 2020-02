Love is in the air

Ob Silberhochzeit, Goldenes Ehejubiläum oder verflixtes siebtes Jahr: Für Paare sind solche Daten ein wichtiger Anlass, dankbar dafür zu sein, dass ihre Liebe so lang gehalten hat, und sich zu erinnern an die Anfänge, an die Heirat, an die vielen Gemeinsamkeiten. Der Valentinstag bietet dazu Gelegenheit. Paare, für die zum Glück nicht allein Rosen oder ein romantisches Abendessen gehören, sondern auch Gottes Segen, haben sich am Freitagabend in der Corneliuskirche in Neubiberg eingefunden und händchenhaltend für den Fortbestand ihrer Liebe gebetet.