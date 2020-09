Er sei das "ideale Geschenk", sagt Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) und warb für den "Neubiberger Einkaufsgutschein". Um die Geschäfte und Gastronomie vor Ort in der Corona-Pandemie zu stärken, habe die Gemeinde den Coupon eingeführt. Den Gutschein gibt es in Höhe von fünf, zehn, 20 und 50 Euro, eingelöst werden kann er bei allen teilnehmenden Betrieben, und es würden immer mehr, sagte Pardeller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Gekauft werden können die Gutscheine über ein Bestellformular auf der Gemeinde-Homepage (www.neubiberg.de), das an die E-Mailadresse wirtschaft@neubiberg.de geschickt werden kann. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten sei es wichtig, lokal einzukaufen, so der Rathauschef.