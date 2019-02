3. Februar 2019, 22:04 Uhr Neubiberg Logo zum Feuerwehrjubiläum

Das große Fest ist zwar erst für 2020 geplant, wenn die Freiwillige Feuerwehr Neubiberg, ihren 100. Geburtstag feiert, doch mit den Vorbereitungen kann man gar nicht früh genug anfangen. Aus diesem Grund ist die Feuerwehr eine Kooperation mit den weiterführenden Schulen am Ort eingegangen, um ein Logo für das Jubiläum zu erstellen. In der vergangenen Woche nun kam eine Jury aus Vertretern von der Realschule und dem Gymnasium Neubiberg sowie einzelnen Vertretern der Feuerwehr Neubiberg im zusammen, um über den Siegerentwurf zu entscheiden. Etwa 80 Schüler von der sechsten bis zur zehnten Klasse beider Schulen haben während eines Kunstprojektes je ein Logo erstellt. Die Prämierung der Logos findet während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am Freitag, 1. März, statt. Von diesem Zeitpunkt an wird das Siegerlogo die Wehr bis zum Jubiläum im Mai 2020 überall hin begleiten - auf Werbeartikeln, Briefköpfen oder auf Jubiläumsshirts, die eigens angefertigt werden.