Passend zum Ruf ihrer Heimatstadt ist das Wiener Liedermacherduo Christoph & Lolo für "sehr böse, sehr lustige Lieder" bekannt, auch absurde Gespräche prägen ihren Auftritt. An diesem Samstag, 16. Oktober, gastiert das scharfzüngige Duo in Neubiberg. Man darf gespannt sein, ob sie aktuelle Pointen aus der österreichischen Politik einbauen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Grundschule (Aula). Wichtig: Das Kulturamt Neubiberg wendet die 3G+-Regeln an: Nur Geimpfte, Genese oder Besucher mit negativem PCR-Test dürfen Veranstaltungen besuchen, Maskenpflicht und Abstandsregeln entfallen dadurch. An der Abendkasse kostet die Karte 22 Euro.