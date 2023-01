Gibt es Leben auf fernen Planeten? Sehen echte Außerirdische aus wie Meister Yoda? Und müssen Aliens eigentlich aufs Klo? Diesen und weiteren spannenden Fragen gehen Kinder gemeinsam mit dem Autor Christian Holst bei einer interaktiven Lesung im Haus für Weiterbildung in Neubiberg am Freitag, 20. Januar, nach. Der Wissenschaftsjournalist nimmt die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf eine faszinierende Reise: von den Anfängen des Lebens auf der Erde hinaus in die Weiten des Alls und wieder zurück. Mit viel Witz, leicht verständlich und wissenschaftlich fundiert liefert er Einblicke in die Gesetze des Kosmos und der Evolution. Es geht um Dinos und Ufos, um kleine grüne Männchen und rote Riesensterne und um die vielleicht größte Frage von allen: Was ist Leben? Holst selbst begeisterte sich schon als Kind für Astronomie und Science-Fiction. Später beschäftigte er sich intensiv mit Wissenschaftstheorie sowie Literatur- und Filmgeschichte. Beide Leidenschaften führte er in seinem Beruf als Journalist zusammen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Sie eignet sich für Kinder ab zehn Jahren. Anmelden kann man sich telefonisch unter 089/600 12 70 und per E-Mail an gemeindebibliothek@neubiberg.de. Der Eintritt ist frei.