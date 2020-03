Die Lesestunde "Ohrenspitzerei" für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren findet am Donnerstag, 12. März, von 16 Uhr an in der Ökoschule im Umweltgarten Neubiberg statt. Eltern haben währenddessen die Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, um über den Markt zu bummeln. Eine Anmeldung per E-Mail an freunde@umweltgartenverein.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.