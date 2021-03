Von Daniela Bode, Neubiberg

Das Neubiberger Kulturamt soll nicht ins Haus für Weiterbildung umziehen, sondern im erweiterten Rathaus unterkommen. Obwohl das die Gemeinde teurer kommt, hat sich der Sonderausschuss Verwaltungsgebäude in seiner jüngsten Sitzung für diese Lösung ausgesprochen. Gleichzeitig versicherten sich die Gemeinderäte gegenseitig, weiter genau auf die Kosten zu schauen. Schließlich ist dies der Grund, warum das Gremium das Projekt seit einer Weile noch einmal genau unter die Lupe nimmt. Die Rathauserweiterung war zwischenzeitlich mit 24 Millionen Euro beziffert worden und daher von Grünen und CSU gestoppt worden. Inzwischen soll sie 20 Millionen Euro kosten.

Grund für die aktuelle Zustimmung der kostspieligeren Kulturamts-Variante sind die Folgen, die eine Umsiedelung nicht nur für die Amtsmitarbeiter, sondern auch für die Volkshochschule Südost, die Musikschule Neubiberg und zahlreiche Vereine gehabt hätte. Sie hätten dann die Räume im Haus für Weiterbildung nicht mehr nutzen können.

Bei beiden Varianten, die Architekt Jan Spreen in der Sitzung vorstellte, wären das Gemeindearchiv und das zugehörige Büro im Rathauskomplex untergebracht. Unterschied wäre: Wenn die weiteren 90 Quadratmeter Büroräume des Kulturamts im Rathausneubau lägen, könnte dieser trotzdem um vier Achsen im Vergleich zur vorherigen Planung reduziert werden. Wären die Räume im Haus für Weiterbildung, wäre eine Reduktion um sechs Achsen möglich. Die Verwaltung schätzt die Kosteneinsparung bei dieser Option auf etwa 500 000 Euro. Kulturamtsleiterin Andrea Braun gab zu bedenken, dass für die Volkshochschule und Musikschule Ersatzräume angemietet werden müssten. Auch würde diese Planung die Konzeption des Hauses als offenes Bürger-, Bildungs- und Kulturhaus in Frage stellen. Braun sprach sich für ein "Haus voller Leben und verschiedener Nutzer" und damit der Situierung des Kulturamts im Rathaus aus.

In den Fraktionen sah man das ebenso: Volker Buck (SPD) plädierte dafür, das Haus für Weiterbildung nach seiner nun erfolgten Sanierung wieder dem "ursprünglichen Verwendungszweck zuzuführen". Finanzreferent Hartmut Lilge (CSU) teilte die Ansicht, erinnerte aber eindringlich daran, dass man in einem "sehr engen Kostenrahmen" bauen wolle. Er regte an, "dass das die absolute Ausnahme sein muss, was eine Kostenmehrung angeht". Stephanie Konopac (Freie Wähler) und Lucia Kott (Grüne) sahen es wegen des Teamgedankens als wichtig an, dass alle Mitarbeiter des Kulturamts in einem Haus, also im Rathaus, untergebracht würden. Mit Blick auf die Kosten will Kott nicht wie Lilge von einer Ausnahme sprechen, "weil wir noch nicht wissen, was alles kommt". Alle träfen verantwortungsvolle Entscheidungen.

Auch bei den Plänen für die Tiefgarage gibt es Änderungen, sie soll auf 30 Stellplätze verkleinert werden. Ursprünglich war von 85 Stellplätzen die Rede gewesen. Es werden nun Plätze eingespart, indem einerseits die Garage nur noch für einen begrenzten Kreis von Nutzern, unter anderem die Mitarbeiter des Rathauses gedacht ist. Zudem soll die gemeindliche Stellplatzsatzung geändert werden und Parkplätze im öffentlichen Raum, etwa am Maibaumparkplatz, baurechtlich dem Rathausprojekt und dem Haus für Weiterbildung zugerechnet werden. Auch dieser Verkleinerung der Tiefgarage stimmte das Gremium unisono zu. Die Verwaltung kann jetzt den Antrag auf Vorbescheid bearbeiten. Am Montag entscheidet noch der Gemeinderat.