Die Gemeinde Neubiberg beendet wegen des Krieges in der Ukraine vorerst die Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Tschernogolowka in Russland.

Neubiberg hat die Zusammenarbeit mit seiner russischen Partnerstadt Tschernogolowka vorerst ausgesetzt. Die am 5. Mai geplante Jubiläumsveranstaltung anlässlich der 30-jährigen Städtepartnerschaft sowie geplante Veranstaltungen mit dem Themenschwerpunkt Russland werden nicht stattfinden, verkündeten Gemeindepartnerschaftsverein und Gemeindeleitung in einer gemeinsamen Erklärung.

"Feierlichkeiten können aktuell einfach nicht stattfinden", sagt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU), der die Entscheidung gemeinsam mit Reiner Höcherl, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, fällte. Es gehe nicht darum, die Städtepartnerschaft komplett aufzukündigen, der offizielle Status werde nicht angetastet. "Ich glaube, das wäre falsch: 30 Jahre Freundschaft innerhalb einer Woche wegzuschmeißen", sagt Pardeller. Allerdings sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Pardeller und Höcherl hätten ihren Partnern aus Tschernogolowka klargemacht, dass das "menschenverachtende Vorgehen des russischen Präsidenten" gemeinsame Aktivitäten vorerst unmöglich mache. Diese Entscheidung hätten die russischen Partner akzeptiert, aber mit Verweis darauf, dass die beiden Gemeinden seit Jahrzehnten ein enges Verhältnis hätten, die Situation aber durchaus anders bewertet. "Ich hatte absolut nicht den Eindruck, dass unsere Partner aus Tschernogolowka den Krieg gutheißen. Der Austausch hat bei mir allerdings den Eindruck hinterlassen, dass sie dort anders informiert sind", berichtet Pardeller.

Dieses Vorgehen ist in der seit 30 Jahren bestehenden Partnerschaft einmalig. Selbst bei der Annexion der Krim durch die russische Regierung 2014 wurde die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden nicht auf Eis gelegt. Pardeller appelliert aber an die Neubiberger, die in den letzten Jahren freundschaftliche Beziehungen zu Leuten aus Tschernogolowka aufgebaut haben, diese weiterzuführen. "Wir müssen aufpassen, dass wir keine Türen zumachen, die dann nicht mehr aufgehen", sagt Pardeller. "Man muss aufpassen, dass eine Spirale der Entfremdung gar nicht erst anfängt, sich zu drehen. Denn dann wird alles nur noch schlimmer." Wie es weitergeht, ist noch offen. Der Kontakt zur Partnerstadt Tschernogolowka, die etwa 60 Kilometer östlich von Moskau liegt, werde erst wieder intensiviert, wenn sich die Situation in Russland in eine friedliche Richtung verändert habe.