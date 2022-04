Von Daniela Bode, Neubiberg

24. Februar, 5 Uhr morgens. Seit Tagen verfolgt Yulia S.' Mann intensiv die Medien. Sie verheißen nichts Gutes. Vieles deutet darauf hin, dass Russland die Ukraine bald angreift. An diesem Morgen findet er keine Ruhe mehr. Er hat gehört, dass Russland Kiew bombardiert, und weckt seine Frau. "Er sagte, wir müssen sofort aufbrechen", erinnert sich Yulia. In vier, fünf Taschen stopfen die 33-Jährige, ihr Mann, ihr Sohn Artem und ihre Tochter Tanja, was sie von ihrem Leben in Kiew mitnehmen können. Nur das Wichtigste wie warme Kleidung und die Lieblingsspielsachen passen hinein. Ihre grau-weiße Katze Asya tragen sie auf dem Arm. Im Firmenwagen macht sich die Familie auf den Weg. Es ist der Beginn einer dreiwöchigen Odyssee auf der Suche nach einer sicheren Bleibe. Diese finden Yulia und ihre Kinder schließlich in Neubiberg, in einer kleinen Wohnung der Gemeinde - ohne ihren Mann und Vater, der in der Ukraine bleibt, um wie Tausende Männer die Heimat zu verteidigen. Seither vergeht kein Tag, an dem sie sich nicht um ihn sorgen.