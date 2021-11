Corona zieht seine Kreise. In Neubiberg hat sich das Seniorenzentrum entschieden, das für Samstag, 4. Dezember, geplante Weihnachtskonzert für Seniorinnen und Senioren in der Aula der Grundschule abzusagen. Der Erzähler Karl-Heinz Hummel und die Hachinger Saitenhupfer wollten eigentlich einen vergnüglichen Abend bereiten. Das Seniorenzentrum selbst bleibt aber weiterhin geöffnet, es finden auch einige Kurse und Veranstaltungen statt - natürlich nach den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Also bei Bildungsveranstaltungen unter der 2-G-Regel, bei Kultur- und Sportveranstaltungen unter 2 G plus. Weitere Infos auf der Gemeinde-Homepage www.neubiberg.de.