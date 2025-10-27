Der Neubiberger Bürgermeister hat eingeräumt, mit Kokain erwischt worden zu sein. Was bedeutet das und was könnte es für Folgen haben? Ein Suchtmediziner, eine Drogenberaterin und ein Jurist beantworten die wichtigsten Fragen.

Nachdem der Neubiberger Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) eingeräumt hat, dass er in München mit einer geringen Menge Kokain festgenommen worden ist, stellen sich nicht nur politische Fragen zum Verhalten des Amtsträgers, sondern auch allgemeine zu Kokainkonsum, Suchterkrankungen und juristischen Folgen. Professor Ulrich Zimmermann, Leiter der Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie des Isar-Amper-Klinikums München-Ost, Susanne Taubmann, Abteilungsleiterin Beratung und ambulante Hilfe von Condrobs in München, sowie Konstantin Grubwinkler, Fachanwalt für Strafrecht in München, geben unabhängig voneinander Auskunft.