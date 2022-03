Vor ein paar Monaten hat sich die Gemeinde Neubiberg das Ziel gesetzt, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein. Das begrüßt die örtliche Initiative "Klimaneutral 2035" freilich und tut einiges dafür, dass möglichst viele Menschen aktiv werden, ihren CO₂-Fußabdruck zu verkleinern. So bietet die Gruppe demnächst wieder einige Informationsveranstaltungen von Photovoltaik auf dem eigenen Dach bis hin zu Wärmepumpen und Ökostrom an. "Die steigenden Energiepreise und die aktuelle Situation sind ein Grund mehr, um auf fossilfreie Techniken umzusteigen", sagt Christian Ellerhold, einer der Gründer der Klimaschutz-Initiative.

Natürlich hält er die Klimakrise allein schon für Grund genug. Bei den Veranstaltungen bieten Ellerhold und Co. den Teilnehmern praxisnahe Hilfe, da sie jeweils einen passenden Leitfaden zur Verfügung stellen, auch auf mögliche Förderungen eingehen. Nächster Termin ist am Dienstag, 22. März, 19.30 Uhr, der Online-Vortrag zu Photovoltaik und Balkonkraftwerken. Am Donnerstag, 31. März, folgt um dieselbe Zeit ein Vortrag über Wärmepumpen. Am Donnerstag, 28. April, geht es ebenfalls um 19.30 Uhr um Elektromobilität und sämtliche Fragen dazu, wie den Umstieg auf diese Technologie und warum er schon jetzt notwendig ist. Anmelden kann man sich jeweils über die Homepage unter www.klimaneutral2035.de.