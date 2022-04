Von Daniela Bode, Neubiberg

Klimaschutz funktioniert nur, wenn möglichst viele mitmachen. Daher hat die Europäische Kommission 2020 den Klimapakt ins Leben gerufen. Bei der EU-weiten Initiative können sich Menschen unter anderem als Klimapakt-Botschafter am Aufbau eines grüneren Europa beteiligen. Annika Gehrmann aus Neubiberg ist eine dieser 800 Ehrenamtlichen. In dieser Funktion hat sie sogenannte Peer Parliaments, also Diskussionsrunden auf Augenhöhe, organisiert und die Klimaschutz-Idee weitergetragen. An diesem Freitag ist sie mit zwei anderen Klimapakt-Botschaftern und drei Personen, die im Rahmen des Bürger-Beteiligungs-Prozesses "Citizen Voices for Climate Transition" in Workshops Ideen zum Thema gesammelt haben, nach Brüssel geladen. Sie dürfen dort ihre Empfehlungen und Anliegen an die EU weitergeben und so Tausenden eine Stimme geben. Im Interview erzählt Gehrmann, was ihr wichtigstes Anliegen ist und ob sie Lampenfieber hat wegen der prominenten Gesprächspartner.