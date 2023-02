Nachhaltig Urlaub machen - geht das überhaupt? Und lohnt sich Solarstrom vom eigenen Dach? Wer sich solche und ähnliche Fragen stellt, wird bei den Online-Veranstaltungen der Neubiberger Initiative Klimaneutral 2035 Antworten finden. Im März stehen wieder einige Online-Termine an. Die Initiative möchte die Bürgerinnen und Bürger über Klimaschutz und erneuerbare Energien informieren und so befähigen, selbst klimaneutral zu werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ein Teil der Veranstaltungen findet in Zusammenarbeit mit der Gruppe "Neubiberg for future" statt. Am Donnerstag, 9. März, geht es um das Thema nachhaltigen Urlaub, am Dienstag, 14. März, um Photovoltaik vom eigenen Dach. Am Dienstag, 21. März, werden Wärmepumpen und am Donnerstag, 23. März, Balkonkraftwerke behandelt. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Anmelden kann man sich unter der Internetadresse https://klimaneutral2035.de/reg/.