Der Erhalt der Frischluftschneise im Hachinger Tal wird immer mehr zum Wahlkampfthema. Grünen-Landratskandidat Christoph Nadler wirft nun Fürsprechern einer Gewerbeansiedlung in dem Grünzug vor, ein mikroklimatisches Gutachten ignorieren zu wollen, das die Landeshauptstadt München beim Deutschen Wetterdienst zusätzlich zu einem seit Jahren ausstehenden Gutachten zur Luftaustauschwirkung zwischen Stadt und Umland in Auftrag gegeben habe. "Interessierte Kräfte in Neubiberg und den Nachbarkommunen spielen dieses Gutachten des Deutschen Wetterdienstes in seiner Bedeutung im Vergleich zum Hochwasserschutz herunter", so Nadler.

Damit zielt Nadler direkt auf die SPD. Deren Neubiberger Bürgermeisterkandidatin Elisabeth Gerner sprach unlängst von einer "einseitig und polemisch geführten Debatte" und bezeichnete den Protest der Grünen gegen eine Bebauung des Grünzugs als "Sturm der Entrüstung", der vom wesentlichen Thema, dem Hochwasserschutz, ablenke. Die Grünen-Spitzenkandidaten für den Landkreis, die Stadt München und alle Landkreisgemeinden wollen dagegen vor der Vorlage beider Gutachten keinerlei Bebauungspläne in der Frischluftschneise weiterverfolgen.

Die Landeshauptstadt München und die Gemeinde Neubiberg haben vor Monaten eine mögliche Bebauung im regionalen Grünzug zwischen München, Neubiberg, Unterhaching, Ottobrunn und Taufkirchen auf den Weg gebracht, der von Umwelt- und Naturschützern als wichtige Frischluftschneise für die Stadt bewertet wird. Ein Planungsbüro wurde bereits beauftragt, der Grundstückseigentümer, die Milliardärsfamilie von Finck, kommt für die Gutachten zum Hochwasserschutz und zu sogenannten Retentionsflächen entlang des Hachinger Bachs auf. Dazu stellt Grünen-Kandidat Nadler fest: "Ein Jahrzehnt lang war es nicht möglich, dass die betroffenen Gemeinden sich auf dringend notwendige Ausweisung von Hochwasserschutzgebieten verständigen konnten. Ausgerechnet jetzt, wenn es eigene Bauinteressen gibt, kann der Grundstückseigentümer Gutachten beibringen, die diese Flächen anderweitig nachweisen sollen? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt."

Die Grünen lehnen im Gegensatz etwa zu SPD und Freien Wählern in Neubiberg jegliche Bebauung des Grünzugs ab. "Wer in Zeiten der akuten Klimaerwärmung noch immer nicht verstanden hat, dass der regionale Grünzug gerade zum Erhalt der Frischluftzufuhr, zum Luftaustausch für die Menschen und zum Schutz bei Starkregenereignissen dringend notwendig ist, hat Klimaschutz und Klimaanpassung noch immer nicht verstanden oder will nicht verstehen", so Nadler. Solange nicht beide Gutachten vorlägen, müssten sämtliche weiteren Schritte und Verhandlungen zurückgestellt werden.

Mit dem Thema befasst sich eine Veranstaltung der Grünen an diesem Mittwoch, 19. Februar, in München. Dort spricht unter anderem der Meteorologe Paul Heger über die stadtklimatische Reichweite der Kalt- und Frischluftschneise. Mit ihm diskutieren Stadträtin Sabine Krieger und der ehemalige Münchner Umweltreferent Joachim Lorenz. Beginn im "Balan Deli" an der Balanstraße 73 (Innenhof hinter dem Rewe) ist um 19 Uhr. Die Frischluftschneise wird auch Thema bei der Podiumsdiskussion von SZ und VHS am Donnerstag, 20. Februar, mit den Neubiberger Kandidaten sein. Beginn in der Aula der Grundschule ist ebenfalls um 19 Uhr.