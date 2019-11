Kurz vor Jahresende ist die beste Zeit, um im Kleiderschrank zu stöbern und Platz für neue Kleidung zu schaffen. Denn die Neubiberger Kleidertauschparty naht. Diese findet am Samstag, 16. November, 16 Uhr, in der Corneliuskirche statt. Jeder darf bis zu 15 Kleidungsstücke, Schuhe oder Accessoires mitbringen und gegen Ware anderer Gäste eintauschen. Der Eintritt inklusive Begrüßungsgetränk kostet drei Euro bei Voranmeldung oder vier Euro am Nachmittag. Anmeldung im Pfarramt oder unter Telefon 0170/757 17 97.