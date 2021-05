Auch das Kulturamt Neubiberg plant angesichts der sich verbessernden Corona-Lage ein Comeback vor Publikum. Die erste Präsenz-Veranstaltung der neuen Saison wird am Mittwoch, 9. Juni, das Konzert des Klavierduos Ani und Nia Sulkhanishvili sein. Die beiden 1988 in Tiflis geborenen und vielfach ausgezeichneten Schwestern spielen in der Aula der Grundschule Neubiberg Musik für Klavier zu vier Händen. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Bach/Kurtág, Ravel, Dvořák und Smetana. Der Vorverkauf ist möglich in der Gemeindebibliothek, der Buchhandlung Lentner oder über München Ticket (089/60 01 29 22). Infos zum Hygienekonzept auf www.neubiberg.de.