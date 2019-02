14. Februar 2019, 22:16 Uhr Neubiberg Kinderfasching im Pfarrheim

Ein Kinderfasching der Pfarrjugend findet am Sonntag, 17. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Pfarrheim an der Kaiserstraße 4b in Neubiberg statt. Dabei erwartet die jungen Narren ab vier Jahren alles, was zu einem Faschingsfest dazu gehört: Krampfen, Hotdogs, lustige Spiele, Konfetti und Musik. Der Eintritt kostet für Kinder vier Euro (inklusive einem Krapfen und Getränk) und für Eltern drei Euro. Wer kommen mag, sollte pünktlich sein: Nach 14.30 Uhr ist kein Einlass mehr zu der Veranstaltung.