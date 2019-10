Die Gemeindebibliothek Neubiberg beteiligt sich wieder an der Aktion "Kinder helfen Kindern". Die Idee dahinter ist ganz einfach: Kinder und Familien packen Weihnachtspakete für Kinder aus ärmeren Familien in Osteuropa; gefüllt werden die Überraschungen mit Schul- und Bastelmaterialien, Spielsachen, Süßigkeiten, Kuscheltieren oder anderen nützlichein Dingen, die für die hilfsbedürftigen Kinder etwas Besonderes sind. Die entsprechenden Faltkartons für die Aktion können bereits in der Gemeindebibliothek in der Bahnhofstraße 3 abgeholt werden. Bis spätestens 23. November sollen die Kartons wieder in der Bücherei abgegeben werden, nur dann ist auch sichergestellt, dass sie rechtzeitig bei den Kindern ankommen.