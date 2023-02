In Neubiberg ist die Stelle des Kämmerers nach fast einem Jahr wieder besetzt: Roland Zürnstein ist künftig für die Finanzen der Gemeinde zuständig. Der 57-Jährige verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne ist bereits seit 2006 in der Finanzverwaltung tätig, wie er in der Sitzung des Neubiberger Gemeinderats am Montag erzählte. Seitdem sei er fast die gesamte Zeit Kämmerer gewesen. Zuletzt hatte er dieses Amt in der Gemeinde Neuried inne.

Als eine der anstehenden Aufgaben an seiner neuen Wirkungsstätte nannte er die Jahresrechnung 2021. "Die brauchen wir, um den Haushaltsplan 2023 fundiert aufstellen zu können", sagte er. Dann sei die Jahresrechnung 2022 dran. "Ich bin guter Dinge, dass wir alles in einem guten Zeitraum schaffen werden", sagte er. In den vergangenen Monaten hatte Geschäftsleiter Thomas Schinabeck den Gemeinderat in Haushaltsangelegenheiten informiert. Denn der bisherige Kämmerer Fabian Leininger war vor knapp einem Jahr in der Funktion zur Gemeinde Grünwald gewechselt.