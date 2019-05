26. Mai 2019, 23:02 Uhr Neubiberg Kabarett und Apokalypse

Der "Abendgang des Unterlandes" heißt das Programm, mit dem Kabarettist Severin Groebner in Neubiberg auftritt. Der Titel sagt schon einiges: Groebner seziert auf bissige Art die Krisen der Welt. Auch er habe so ein "Grundbibbern", sagt er, Angst vor einem Anschlag eines Anti-Kabarettisten auf einen Spaßprediger. Und vor dem Weltuntergang. Groebner ist Wiener und wer kennt sich mit apokalyptischen Stimmungsaufhellern besser aus als ein Bewohner dieser Stadt? Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, in der Aula der Grundschule Neubiberg statt. Eintritt 20 Euro, bis 18 Jahre zehn Euro.