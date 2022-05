Einen "Kulturclash mit Lach-Garantie" verspricht der Comedian Serhat Doğan in seinem Programm "Glücklicher Türke aus Bodenhaltung". Dieses präsentiert er am Mittwoch, 25. Mai, in der Aula der Grundschule Neubiberg und man darf davon ausgehen, dass danach das Publikum deutsch-türkischen Mentalitätsunterschieden humorvoller als zuvor gegenüber steht. "Wenn Deutsche ihren Urlaub auf die Minute perfekt planen, wieso fahren sie dann mit der Deutschen Bahn?", fragt sich Doğan beispielsweise. Dass türkische Autofahrer (noch stärker als deutsche) die Forderung, den Fuß vom Gas zu nehmen, als Zumutung empfinden und auf die Frage "Wann müssen Sie an einen Zebrastreifen besonders vorsichtig heranfahren?" antworten würden: "Nur, wenn meine Mutter darüber geht", sind weitere Erfahrungswerte, die er einbringt. Doğan wurde in Köln geboren, wuchs aber in der Türkei auf und kehrte erst als 30-Jähriger zurück. Inzwischen weiß er freilich, wie man hier seinen "türkischen Mann" steht. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, an der Abendkasse kostet die Karten 20, im Vorverkauf 18, ermäßigt zehn Euro. Tickets gibt es in der Bibliothek, der Buchhandlung Lentner und über München Ticket (089/600 12-922).