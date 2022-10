Ein vergnügliches Figurenspiel mit einer vergesslichen Schlange, ein kurzweiliges Improvisationstheater: Das und einiges mehr erwartet die Besucher des Kleinkunstabends im Jugendzentrum "Gleis 3" in Neubiberg. Bei der Veranstaltung des Kulturamts erhalten vielfältige Künstler eine Bühne. Den Start am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr macht Erzählerin Claudia Schleich mit ihrer Urwaldschlange. Sie ist es eben, die vergesslich ist und die sich deshalb einen Knoten in den Schwanz gemacht hat. Aber auch das hat sie vergessen. Kurzweilig geht es weiter mit dem Improvisationstheater "ImpRossibile". Die Künstler interpretieren, was das Publikum zuruft. Der Sänger und Gitarrist Stefan Beuthner unterhält mit Coversongs und eigenen Stücken. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler sind willkommen. Die Organisatoren Lothar Bruns (bruns@neubiberg@t-online.de) und das Kulturamt (kulturamt@neubiberg.de) freuen sich über Anregungen und Bewerbungen für eine der nächsten Shows.