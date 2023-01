Von Daniela Bode, Neubiberg

Der ehemalige Atelierraum gleich hinter dem Eingang ist neu gestrichen, in der Mitte steht ein Billardtisch, die große Couch-Ecke schafft eine gemütliche Atmosphäre. Im Jugendzentrum Gleis 3 in Neubiberg kann es wieder richtig losgehen, denn auch das Team ist nach Personalengpässen wieder voll besetzt: "Wir sind sogar stärker aufgestellt denn je, weil wir jetzt auch eine FSJ-Stelle haben", sagt der Leiter der Einrichtung, Christian Schüehle. Das will das Team nutzen, um die Arbeit mit Bands zu intensivieren, Schüler mit Videos für Bewerbungen zu unterstützen und sich um geflüchtete Jugendliche zu kümmern.

Wegen der Pandemie war im Jugendtreff der Betrieb zum Teil nur eingeschränkt möglich, schließlich orientierten sich Mitarbeiter auch neu. So kam es, dass Schüehle zeitweise das Jugendzentrum alleine betrieb. Jetzt sind dort insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. "Wir hatten nie geschlossen, aber ich sehe es jetzt als Neuanfang", sagt Schüehle. Der Treff mit seinem offenen Angebot vom Billardkurs bis zum gemeinsamen Kochen hat dienstags bis freitags von 15 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von 14 bis 18 Uhr. Neu ist, dass zu den Regelöffnungszeiten nun nicht mehr nur Jugendliche ab zwölf Jahren kommen können, sondern alle ab der fünften Klasse, also auch etwas Jüngere.

Für eine Band wäre im Probenraum noch Platz

Ein Fokus im Jugendtreff liegt nun darauf, die Arbeit mit Bands wieder mehr zu intensivieren. Das Gleis 3 will einerseits jungen Musikern von hiesigen Schulen "ein Angebot machen", wie es Schüehle nennt. "Bei uns proben jetzt zwei Bands, die sich gerade neu formieren und hier ihren Raum einrichten", sagt er. Für eine weitere sei noch Platz. Im Rahmen des Bandwettbewerbs "Running for the Best", den der Kreisjugendring München-Land seit vielen Jahren organisiert, damit sich junge Musiker präsentieren können, wird eines der vier Vorrunden-Konzerten dieses Jahr, am 28. April, im Gleis 3 stattfinden. Bis März können sich Nachwuchskünstler bewerben.

Mit neuen Leuten kommen auch neue Ideen. So bietet eine Mitarbeiterin des Gleis 3 nun in Zusammenarbeit mit den Schulen an, Bewerbungsvideos für Schüler zu erstellen, um so deren Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern. Schüehle erzählt von einem Video, in dem eine Schülerin die Treppe herunterkommt, erzählt, warum sie sich für eine Stelle besonders eigne, und in dem schließlich ein Lehrer ein paar positive Worte über die Jugendliche spricht. "Das ist wie ein Werbevideo", sagt er.

Aber auch im Bereich der Integration sieht Schüehle in nächster Zeit Aufgaben für das Gleis 3: So will die Einrichtung für geflüchtete Jugendliche da sein, die in die Wohncontainer auf der alten Landebahn ziehen. "Es ist uns wichtig, zu sehen, was der Bedarf ist, welche Ansprechpersonen es gibt", sagt er. Das Gleis 3 wolle für alle Geflüchteten da sein, egal woher sie kommen. Zunächst werde es auch darum gehen, bei den Eltern Vertrauen zu schaffen, dass sie ihre Kinder dorthin schicken könnten. Im Herbst sei eine Klasse mit ukrainischen Schülern zu Besuch gewesen, ein Jugendzentrum mit offenem Konzept hätten diese bisher gar nicht gekannt.