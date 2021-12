Von Daniela Bode, Neubiberg

Sie sammeln Ideen, sie sprechen in kleinen Gruppen über Details, sie überlegen, wie sie ihre Wünsche für Neubiberg umsetzen können. Seit kurzem herrscht im Neubiberger Jugendzentrum Gleis 3 alle zwei Wochen eine angeregte Brainstorming-Atmosphäre. Denn dann treffen sich die zwölf Mitglieder des ersten Neubiberger Jugendparlaments zu ihren Sitzungen. Unter ihnen sind auch Benedikt Bußkamp und Lara Berg, die sich als Sprecher haben aufstellen lassen. Die offizielle Wahl dazu folgt noch. "Wir sind alle sehr engagiert und weil wir alle das gleiche Ziel verfolgen, klappt das gut", sagt die 14-jährige Schülerin aus dem Neubiberger Gemeindeteil Unterbiberg.

Im September wurde das neue Organ gewählt, das es in ähnlicher Form etwa in Pullach oder Unterschleißheim schon gibt. Um die hundert Jugendliche aus Neubiberg und Umgebung waren damals ins Jugendzentrum gekommen, um sich zu informieren und ihre Stimme abzugeben. Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) und Jugendreferent Frederik Börner (Grüne), auf deren Initiative der Jugendrat vor allem entstanden ist, hatten offenbar gute Arbeit geleistet. Sie hatten unter anderem am Neubiberger Gymnasium Schulklassen besucht und fürs Mitmachen geworben. Auch der 17-jährige Bußkamp aus dem benachbarten Münchner Stadtteil Waldperlach, der das Neubiberger Gymnasium besucht, hatte so von der Möglichkeit erfahren. Dem Gremium gehören nun außer ihm und Berg für ein Jahr weitere sechs Mädchen und vier Jungen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren an. Unter ihnen sind auch weitere junge Leute, die nicht in Neubiberg wohnen, aber in der Gemeinde ihren Lebensmittelpunkt haben, weil sie etwa dort die Schule besuchen.

Für Bußkamp und Berg kam die Möglichkeit, sich im Jugendparlament zu engagieren, wie gerufen. "Für mich war das von Anfang an interessant", sagt der 17-Jährige. Auch Berg, die unter anderem über einen Artikel in der SZ von der Idee erfahren hatte, war schnell dabei. Zumal für beide Politik auch bisher schon ein Thema war. Bei Berg ist das Interesse quasi in der Familie verwurzelt. "Meine Oma war Politikerin", erzählt die 14-Jährige - Ute Berg saß viele Jahre für die SPD im Bundestag. Auch die Enkelin, die das Heinrich-Heine-Gymnasium in Neuperlach besucht und dort als Schulsanitäterin aktiv ist, engagiert sich bereits in vielerlei Hinsicht. "Ich versuche, etwas für unsere Gesellschaft zu tun", sagt sie. "Mir ist zum Beispiel wichtig, dass etwas gegen den Klimawandel getan wird." Ihr Beitrag: Sie ist Vegetarierin, versucht möglichst plastikfrei zu leben.

Bußkamp findet es wichtig, dass sich auch die Jugend in der Politik einbringt. "Wir sind die Zukunft", sagt er. Sein Anliegen für das Jugendparlament ist es daher, zu zeigen, dass Politik "nicht öde, sondern vielfältig" ist. Bei ihm wurde das Faible dafür vor allem durch seine Mutter geweckt, wie er erzählt. Sie interessiere sich für Politik, morgens hörten sie immer gemeinsam Nachrichten. "So habe ich auch das Interesse und den Spaß daran entdeckt", sagt er. Das geht so weit, dass er über den Eintritt in eine Partei - die FDP oder die CSU - nachdenkt.

Ziemlich motiviert wollen sie sich nun mit den anderen im Gremium überparteilich für die Interessen der Jugend in Neubiberg einsetzen. Auch der rechtliche Rahmen steht. In der Geschäftsordnung der Gemeinde ist das Jugendparlament bereits, wie unter anderem die Agenda 21, als beratendes Gremium aufgenommen worden. Damit dürfen Berg, Bußkamp und ihre Mitstreiter Empfehlungen zu jugendspezifischen Themen im Gemeinderat einbringen. Sie können auch ein Rederecht bekommen. Jugendreferent Börner, der ihnen neben Mitarbeitern des Gleis 3 stets zur Seite steht, ist nach eigener Aussage bereit, Anträge im Gemeinderat für sie vorzubringen. Nur eine eigene Satzung erarbeiten die jungen Leute gerade noch. Darin soll unter anderem die Altersspanne für Mitglieder in dem Gremium geregelt sein.

Obwohl das neue Organ noch gar nicht so lange besteht, haben die jungen Leute schon einiges angestoßen. Auf der Online-Plattform Instagram haben sie einen Account unter jupa_neubiberg angelegt. "Da können uns gerne alle Jugendlichen Wünsche und Anregungen schicken", sagt Berg. Denn was in Neubiberg für die Jugend gebraucht werde, könnten ja viel besser alle jungen Leute hier beurteilen und nicht nur sie zwölf, sagt sie. Bußkamp findet es auch gut, dass man dort "einfach schnell" ein paar Dinge eintippen kann. Insgesamt geht es ihnen gerade darum, noch sichtbarer zu werden. Daher soll auch auf der Homepage der Gemeinde eine Seite zum Jugendparlament eingerichtet werden. Auch inhaltlich haben sich die zwölf schon einiges überlegt.

Bußkamp erzählt vom Wunsch der Jugendlichen, dass beim Skatepark im Landschaftspark Hachinger Tal eine Beleuchtung angebracht wird. "Wir wollen über Frederik Börner beantragen, dass ein Gutachten erstellt wird, ob das wirklich wegen der Bodenbrüter dort nicht geht", sagt er. Sie wollen außerdem anregen, dass der Sportplatz hinter der S-Bahnstation "attraktiver gestaltet" wird, etwa durch eine Beleuchtung und mit einem Basketballkorb. Auch organisierte Treffen im Gleis 3 mit Spieleabenden können sie sich gut vorstellen. Bei Mitarbeiterin Alexa Schlindwein, die sie mit ihrem neuen Format unterstützt, sind sie schon auf offene Ohren gestoßen, wie sie erzählen. Damit die jungen Leute ihre Anliegen auch realisieren können, hat der Gemeinderat schon vor einer Weile 20 000 Euro für sie in den Haushalt eingestellt.

Berg und Bußkamp berichten, dass sie viel positives Feedback für ihr Engagement bekommen haben - etwa, als sie sich vor kurzem im Neubiberger Sozial- und Kulturausschuss vorstellten. Auch Jugendreferent Börner ist ziemlich angetan: "Ich bin hochzufrieden. Ich habe das Gefühl, dass sie inhaltlich sehr gut arbeiten können und mit wahnsinnig viel Esprit an die Themen rangehen." Das alles freut die jungen Leute sehr. "Dass alle dem so positiv entgegensehen, ist einfach cool und motiviert noch mehr", sagt Bußkamp. Gute Voraussetzungen also, dass ihre Arbeit im Jugendparlament bald Früchte trägt.