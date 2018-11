15. November 2018, 16:16 Uhr Neubiberg 77-Jährige überfährt Kind

Eine Autofahrerin übersieht einen vierjährigen Buben. Erst als die Mutter laut ruft, bremst sie.

Mit Verletzungen und einem riesigen Schrecken hat am Mittwoch ein vierjähriger Bub einen Unfall überstanden, der wesentlich tragischer hätte enden können. Der Kleine wurde von einem Auto erfasst und lag bereits zum Teil unter dem Wagen, als die 77-jährige Autofahrerin durch lautstarkes Zurufen der Mutter im letzten Moment auf die Bremse stieg. Nach Darstellung der Polizei fuhr die Münchnerin mit ihrem Wagen im verkehrsberuhigten Bereich des Rathausplatzes in Richtung Wittelsbacher Straße, wo sie links abbiegen wollte. Sie bemerkte zwar die Frau, die mit drei Kindern entgegenkam, und bremste ab. Nachdem sie aber fälschlicherweise davon ausgegangen war, dass die Gruppe das Fahrzeug passiert hatte, fuhr sie an und übersah den Buben. Der Vierjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 77-Jährige wird ermittelt.