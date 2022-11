Die Neubiberger Initiative "Klimaneutral 2035" lädt zu Online-Infoabenden, die Bürger unterstützen sollen, selbst aktiv zu werden in Sachen Energiewende. So steht an diesem Dienstag das Thema "Wärmepumpen - die Zukunft des Heizens" auf der Tagesordnung. Am Donnerstag, 10. November, geht es unter dem Motto "Solarstrom vom eigenen Dach lohnt sich" um Photovoltaikanlagen. Am Donnerstag, 17. November, erfahren die Teilnehmer einiges über Balkonkraftwerke. Von der Gemeinde Neubiberg wünscht sich die Initiative laut einer Pressemitteilung mehr Tempo bei der Umsetzung des Beschlusses zur angestrebten Klimaneutralität. Der Gemeinderat hat vor mehr als einem Jahr beschlossen, bis spätestens 2040 klimaneutral zu werden. Einige Konzepte dafür wurden bereits beschlossen, etwa der Masterplan, der als Vorreiterkonzept erstellt werden soll, oder der Teilenergienutzungsplan für Wärmeversorgung. Aus Sicht der Initiative ist das alles aber noch nicht weit genug gediehen, der Plan zur Wärmeversorgung etwa befinde sich noch in der Ausschreibungsphase, wie es in der Pressemitteilung heißt. Aus Sicht der Initiative ist all das wichtig, sie will sich aber nicht auf die Erstellung von Konzepten verlassen, sondern fordert auch, Sofortmaßnahmen zu beschließen und umzusetzen, um das Tempo auf dem Weg zur Klimaneutralität zu erhöhen. In diesem Zusammenhang sind auch die Infoabende zu sehen. Für diese kann man sich anmelden unter www.klimaneutral2035.de, die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr.