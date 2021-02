Viele ältere Menschen wollen sich so schnell wie möglich gegen das Coronavirus impfen lassen. Einige Einrichtungen bieten dabei Betreuung und Hilfestellung an. So unterstützt das Team des Seniorenzentrums in Neubiberg bei der telefonischen Anmeldung zur Registrierung für eine Covid-19-Impfung. Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 13 bis 17 Uhr können Senioren unter 089/60 01 28 56 anrufen. Wer mindestens 63 Jahre alt ist, kann auch eine Fahrt zum Impfzentrum nach Haar mit dem Seniorenbus reservieren. Dazu muss vorher ein Seniorenpass erworben werden, der fünf Euro im Jahr kostet. Eine Fahrt zum Impfzentrum kostet sechs Euro, die Hin- und Rückfahrt zwölf Euro, eine Wartezeit von 30 Minuten wird mit ebenfalls sechs Euro berechnet.