Von Daniela Bode, Neubiberg

Für das weitgehend unbebaute Staatsgrundstück an der Äußeren Hauptstraße gegenüber dem Sportzentrum in Neubiberg stand schon vieles zur Debatte, was aber immer wieder verworfen wurde. Nun gibt es eine Marschrichtung, was dort entstehen soll. Die Gemeinde kann im Nordwesten wie gewünscht ihren Bauhof unterbringen, der Freistaat Bayern, dem das Grundstück gehört, im Nordosten und Südwesten etwa hundert bezahlbare Wohnungen bauen.

Eine vom Freistaat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hatte zwei Varianten der Bebauung vorgeschlagen. Der Gemeinderat entschied sich am Montag einstimmig für die zweite, die sich durch eine lockerere Bebauung auszeichnet. Diese dürfte auch den Anwohnern besser gefallen, wie dem zwischenzeitlichen Applaus im Zuschauerraum zu entnehmen war.

In der Sitzung des Gemeinderats stellten Lisa Romeike und Bettina Gerlach vom Stadtplanungsbüro Dragomir die Ergebnisse der Studie und die zwei Varianten vor. Die Erschließung soll entsprechend einem im Vorfeld erfolgten Verkehrsgutachten etwa in der Mitte an der Äußeren Hauptstraße erfolgen. Der Bauhof ist im nördlichen Teil situiert, da dort nach einer Altlastenuntersuchung die höchste Schadstoffdichte besteht, wie Romeike erläuterte. Beide Varianten sind so geplant, dass sie auch funktionieren, wenn die Staatsstraße auf 28 Meter verbreitert werden sollte. Der Landkreis, lässt gerade untersuchen, ob dort eine Busspur eingerichtet werden soll. Variante eins sieht den Bauhof im Norden vor. Im Süden wären in einem e-förmigen überwiegend viergeschossigen Riegelbau entlang der Staatsstraße etwa 112 Wohneinheiten anvisiert. Die nun favorisierte Variante zwei sieht den Bauhof im Nordwesten des Grundstücks vor, östlich davon läge ein viergeschossiges Parkhaus. Im Nordosten, also angrenzend an das bestehende Wohngebiet, läge ein Wohnquartier mit zwei- und dreigeschossigen kleineren Gebäuden. Im Südwesten stünden an der Staatsstraße zwei vorwiegend vier- und fünfgeschossige Riegelbauten. Bei beiden Varianten wird über die Unterbringung eines Jugendzentrums im Bereich des Bauhofs nachgedacht.

Allerdings sind noch viele Fragen offen. Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) stellte klar, dass es sich um ein "sehr frühes Stadium" der Planung handle und Anregungen aus dem Gemeinderat als Prüfaufträge mitgenommen werden sollen. Der Erhalt möglichst vieler Bäume war unter anderem der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Lucia Kott wichtig. Die Planer erklärten jedoch, dass wegen des Ausbaus der Staatsstraße nicht alle erhalten werden können. Zudem müsste in dem Bereich, in dem Wohnbebauung entsteht, wegen der Altlasten der Boden um 35 Zentimeter abgegraben werden. Das überlebe kein Baum. Quintessenz ist ein Prüfauftrag, dass noch einmal genau untersucht werden soll, welche Bäume erhalten werden können.

Stephanie Konopac (Freie Wähler) warf die Frage auf, ob nicht eine Tiefgarage sinnvoller sei, da dort dann eine Freifläche entstünde. Idee der Planer war jedoch, durch das Parkhaus einen Lärmschutz-Riegel zu schaffen. Auch dieser Punkt soll nun genauer geprüft werden. Trotz vieler offener Fragen zeichnete sich der Zuspruch zu Variante zwei deutlich ab: SPD-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Gerner etwa gefiel die "lockere Verbindung zum bestehenden Wohngebiet". Frederik Börner (Grüne) befürwortete die Idee, beim etwaigen Bau eines Jugendzentrums die jungen Leute einzubeziehen. Thomas Maier (Grüne), der auch in dem angrenzenden Gebiet wohnt, freute sich "dass es weitergeht". Er signalisierte auch, dass den Anwohnern die lockere Bebauung zusage. Zu Beginn der Sitzung hatten bereits Anwohner Oliver Hellmund und Christian Ellerhold gelobt, dass sie im Vorfeld einbezogen würden. Ein paar Tage vor der Sitzung hatten die Anlieger Flyer zu dem Vorhaben im Briefkasten vorgefunden.