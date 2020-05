Der Zweckverband München-Südost nimmt die Sperrmüllabfuhr am Dienstag, 5. Mai, wieder auf. In den Verbandsgemeinden Aying, Brunnthal, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg und Putzbrunn

finden dann die Termine so statt, wie sie im Abfallkalender für das erste Halbjahr, auf der Homepage und in der Abfall-App veröffentlicht sind. Das Wertstoffmobil steht bereits seit zwei Wochen wieder zu den veröffentlichten Zeiten in den Gemeinden. Der Wertstoffhof ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Zufahrt ist weiterhin beschränkt. Maximal zehn Anlieferer dürfen gleichzeitig auf dem Wertstoffhof sein. Mit Wartezeiten muss gerechnet werden.