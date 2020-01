Seit Jahren bietet der Förderverein Bürgernetz München Land e.V. mit Erfolg Computer-Nachhilfe an. So auch am Dienstag, 7. Januar, da Interessenten von 19 Uhr an bei der "Anwenderberatung für jedermann" eine Stunde lang Hilfe bezüglich ihrer PC-Probleme bekommen. "Alles rund um PDF" heißt es dann um 20 Uhr, wenn Rüdiger Zwarg mit seinem Referat beginnt. Der Veranstaltungsort ist die Gaststätte Minoa am Sportpark in Neubiberg, Zwergerstraße 28. Der Vortrag ist für Mitglieder kostenlos, von Gästen wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro erhoben. Dieser Betrag wird aber laut Veranstalter bei einer Neumitgliedschaft angerechnet.