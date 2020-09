Der Herbstbasar der Neubiberger Grundschulen am Samstag, 3. Oktober (8.30 bis 18 Uhr), wird trotz der Corona-Pandemie in der Aula der Grundschule am Rathausplatz stattfinden, allerdings unter veränderten Bedingungen. Die Veranstalter, die beiden Grundschulen in Neubiberg und Unterbiberg, die Elternbeiräte sowie die Fördervereine, teilen mit, dass ein Hygienekonzept erarbeitet worden sei, das den "derzeit vorherrschenden Kenntnissen und Vorschriften folgt". Auch in diesem Herbst werden wieder Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche bis Größe 176, Schuhe, Sportartikel, Trachten, Faschingskleidung, Kinderbücher, PC- und Videospiele, Rucksäcke, Schultaschen und Vieles mehr angeboten. Auch Wintersportartikel, Ski, Skischuhe und -helme können ergattert werden. Wer Artikel zum Verkauf anbieten möchte, kann dies von Sonntag, 13. September, an per E-Mail (team@basar-neubiberg) tun und eine Verkäufernummer anfordern. Detaillierte Informationen gibt es auf der Homepage www.basar-neubiberg.de). Die Annahme zum Verkauf (bis zu 30 Artikel je Liste) findet am Freitag, 2. September, von 11.30 bis 18 Uhr in der Aula statt. Schwangere erhalten am Verkaufstag bereits von 8 Uhr an Einlass. Insgesamt 15 Prozent der Einnahmen kommen direkt den Schulkindern zugute, teilen die Veranstalter mit.