Der Helferkreis Asyl in Neubiberg sucht weitere ehrenamtliche Unterstützer. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Gruppe ihre Aktivitäten wieder deutlich ausgebaut. Mit dem Bezug der Containeranlage auf der Landebahn stehen neue anspruchsvolle Aufgaben an. Dort werden am Ende mehr als 400 Geflüchtete erwartet, insbesondere aus der Ukraine. Ein Schwerpunkt ist die Unterstützung der Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache und die Hausaufgabenbetreuung. Der Helferkreis lädt daher am Montag, 13. Februar, zu einer Infoveranstaltung im Pfarrheim in der Kaiserstraße 4b in Neubiberg ein, Beginn ist um 19 Uhr. Alle Interessierten, die mithelfen möchten, sind willkommen. Informationen über den Helferkreis finden sich online unter www.helferkreis-asyl-neubiberg.de. Zu erreichen ist er per E-Mail unter info@helferkreis asyl-neubiberg.