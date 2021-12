Von Daniela Bode, Neubiberg

Die Gemeinde Neubiberg ist finanziell solide aufgestellt, muss aber auch im kommenden Jahr wieder ein Minus schultern. Sie wird mit einem Defizit von sechs Millionen Euro zurechtkommen müssen. Das sehen die Eckwerte des Haushalts für 2022 vor, die Kämmerer Fabian Leininger am Montag im Finanzausschuss vorgestellt hat. Um die Ausgaben im Vermögenshaushalt und das Defizit zu decken, soll ein recht hoher Betrag, 18,5 Millionen Euro, aus den allgemeinen Rücklagen entnommen werden. "Wir planen wieder vorsichtig", sagte Leininger der SZ.

Das zeigt sich beispielsweise bei den Gewerbesteuereinnahmen, die der Kämmerer dieses Jahr aufgrund der bisherigen Vorauszahlungen niedriger ansetzt als in den Vorjahren. Er kalkuliert mit 12,5 Millionen Euro, in den vergangenen Jahren lag das Gewerbesteueraufkommen im Schnitt bei etwa 15 Millionen Euro. Die Einkommensteuer, neben der Gewerbesteuer der zweite große Einnahmeposten, haben sich laut Leininger nach einem Rückgang im vorigen Jahr wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise stabilisiert. Er setzt sie mit 13,2 Millionen Euro an.

Als große Ausgabeposten sind die Kreisumlage mit 16,4 Millionen Euro eingeplant, die Personalausgaben mit 8,1 Millionen Euro und Zuschüsse für Kinderbetreuung mit 6,8 Millionen Euro. Zudem muss die Gemeinde in den kommenden Jahren für die Rathauserweiterung tief in die Tasche greifen. Bis 2025 sind 20,3 Millionen Euro plus ein Risikopuffer in Höhe von 6,1 Millionen Euro vorgesehen. Für das Jahr 2022 sind dafür 2,9 Millionen Euro angesetzt. Zudem wird der Neubau des Seniorenzentrums, auf den viele ältere Menschen schon lange warten, angepackt. Vor allem für Planungskosten werden im Haushalt 700 000 Euro vorgesehen. Für die Sanierung gemeindlicher Wohnungen in der Cramer-Klett- und der Siegfriedstraße nimmt die Gemeinde 500 000 Euro in die Hand. Eine Investition dürfte allen voran die Fraktion der Grünen freuen: Für das Klimaschutzförderprogramm und Baumpflanzungen plant Leininger 250 000 Euro ein.

Für all das will der Kämmerer im kommenden Jahr ohne Kredit auskommen. Mit einer Entscheidung kam das Gremium bereits vor allem den Firmen entgegen: So soll der Hebesatz für Gewerbe- und Grundsteuer bei 280 bleiben und nicht angehoben werden. Argument ist, dass sonst eine Abwanderung von Unternehmen befürchtet werden könnte.