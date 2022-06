Von Daniela Bode, Neubiberg

Dass bei einem Bau die Kosten am Ende höher sind als geplant oder es Verzögerungen gibt, ist nicht ungewöhnlich. Bei der Sanierung des Hauses für Weiterbildung in Neubiberg ist das normale Maß aber weit überschritten. Nun hat der Gemeinderat erfahren, dass die mittlerweile abgeschlossene Modernisierung noch einmal teurer wird. Die Gesamtprognose für die Kosten liegt nun bei rund 6,5 Millionen Euro. Das sind 1,5 Millionen Euro mehr als es 2018 die Kostenberechnung besagte. Die Gemeinderäte nickten den neuen Betrag zähneknirschend ab, ebenso 200 000 Euro überplanmäßige Ausgaben in diesem Haushaltsjahr. Nun wollen sie überlegen, welche Schlüsse sie für die Zukunft daraus ziehen wollen, insbesondere mit Blick auf die anstehende Rathaus-Erweiterung.

Hintergrund für die Kostenmehrungen sind diverse Verzögerungen und Nachträge, die sich im Lauf der Zeit ergeben haben. Projektsteuerer Erwin Kuhn vom Büro KMP führte in der Sitzung des Gemeinderats etwa 600 000 Euro Mehrkosten auf die Marktsituation zurück, weitere 600 000 auf Nachträge und den Rest unter anderem auf Verzögerungen. Er erläuterte beispielsweise, dass das Parkett anders als anfangs gedacht nicht erhalten werden konnte, sondern herausgenommen werden musste, weil es sich beim Abschleifen ablöste. Daher beschloss man, das restliche Parkett im Untergeschoss vollständig zu erneuern. Das belief sich auf zusätzliche 34 000 Euro. Zudem mussten Estricharbeiten vorgenommen werden, die vorher nicht geplant waren. Das belief sich auf rund 45 000 Euro. Außerdem soll sich die Elektroplanung im Lauf des Baus als nicht vollständig erwiesen haben, sodass es zu Verzögerungen kam. Dies müsse noch geprüft und bewertet werden. Insgesamt erwiesen sich die vom Gemeinderat 2020 beschlossenen Projektkosten von 5,96 Millionen Euro, die auch schon Verzögerungen und Nachträge beinhalteten, als nicht ausreichend. Für ausstehende Verpflichtungen waren im Haushalt für dieses Jahr 100 000 Euro vorgesehen, diese müssen nach Vorlage diverser Schlussrechnungen nun um 200 000 Euro erhöht werden.

Aus dem Gremium kam einige Kritik. Lucia Kott von den Grünen fragte, wer in welchem Maß die Verantwortung trage, und mahnte, dass so etwas nicht mehr passieren dürfe. Ihr Fraktionskollege Kilian Körner nannte die Entwicklung "frustrierend" und betonte, dass man daraus lernen müsse. Er forderte unter anderem eine transparente Dokumentation. Projektsteuerer Kuhn erklärte unter anderem, wenn die Preise stiegen, könne man nichts tun. Auf Nachfrage sagte er, er würde bei dem Projekt im Nachhinein nicht viel anders machen. Sein Rat für die Zukunft sei aber, Projektsteuerer anders als in diesem Fall gleich von Anfang an einzuschalten.

Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) gab zu bedenken, dass die Gemeinde nur begrenzte Möglichkeiten zur Einflussnahme habe, und nannte als Beispiele die Kontrolle der Baustelle, den Einsatz von Projektsteuerern, Transparenz durch Dokumentation und das Festlegen von Kostenobergrenzen. "Aber auch das schützt uns nicht vor Kostensteigerungen", sagte er. Den Mehrkosten nun nicht zuzustimmen, wie im Gremium vorgeschlagen worden war, hielt er für keine gute Idee. Dann könne es zum Rechtsstreit kommen, den die Gemeinde verlieren würde, weil die Leistungen ja erbracht seien.