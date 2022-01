Um einen besseren Verkehrsfluss zu erreichen, sollen im mittleren Bereich der Neubiberger Hauptstraße Halteverbotsstrecken eingerichtet werden. Weil in dem Abschnitt zwischen Barbarossa- und Schulzstraße oft auf beiden Straßenseiten Fahrzeuge parken, wird die nutzbare Fahrbahn so schmal, dass ein flüssiges Begegnen von Bussen und auch Autos ohne Anhalten und Warten an der Engstelle nicht mehr möglich ist, wie die Gemeinde auf ihrer Homepage mitteilt. Damit die Hauptstraße ihrer Verbindungs- und Bündelungsfunktion für den innerörtlichen Verkehr uneingeschränkt gerecht wird, soll nach Absprache mit der Polizei Parken am Fahrbahnrand nurmehr auf einer Seite erlaubt sein. Parken in den Parkbuchten wird weiter uneingeschränkt möglich sein. Die für ein flüssiges Fahren nötige Fahrbahnbreite soll durch Halteverbote freigehalten werden. Dabei wird laut Gemeinde darauf geachtet, dass möglichst viele Plätze erhalten werden konnten, aber auch kein Anreiz zum schnellen Fahren gegeben ist. Die Maßnahmen sollen zunächst in einem Testzeitraum von sechs Monaten erprobt werden. Anregungen und Einschätzungen zum Testlauf kann man an die Gemeinde senden unter bauamt@neubiberg.de.