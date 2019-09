Die Vortragsreihe "Christ sein heute" erhält einen freikirchlichen Impuls. Denn an diesem Mittwoch referiert Andreas Müller im katholischen Pfarrheim Rosenkranzkönigin, Kaiserstraße 4a in Neubiberg. Er ist seit 2002 Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in Ottobrunn. Nebenbei ist Müller für die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching tätig. Nach seinem Verständnis sollte Kirche keine Institution zum Selbstzweck sein, sondern Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt tragen. Die Veranstaltung der Kolpingfamilie Neubiberg beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.