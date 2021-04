"Maria 2.0" lautet das Thema des vierten überparteilichen Neubiberger Frauenstammtischs am Mittwoch, 21. April. Beginn ist um 20 Uhr. Bei der virtuellen Veranstaltung sprechen Brigitte Czerny und Katrin Richthofer, beide in der katholischen Kirche aktiv, über ihr Engagement in der Frauenbewegung "Maria 2.0", deren Ziel eine gerechte, partizipative, glaubwürdige, bunte, lebensnahe, verantwortungsvolle und relevante Kirche ist. Im Anschluss können Besucherinnen die Referentinnen befragen und sich mit Gemeinderätinnen aller Parteien austauschen, auch zu aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde und zu politischen Themen, die sie beschäftigen. Eine Einwahl ist über "ulrike.dowie@gruene-neubiberg.de" möglich.