25. September 2018, 22:05 Uhr Neubiberg Geschichte des Fliegerhorsts

Der Name "Fliegerhorst Neubiberg" ist ein wenig trügerisch, liegt doch der größte Teil des ehemaligen Flugplatzes auf Unterhachinger Gemeindegebiet. Auf dem südlichen Gebiet des Fliegerhorstes befindet sich heute der Hachinger Landschaftspark - und der feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Heimatpfleger Günter Staudter hat den Geburtstag zum Anlass genommen, die Bedeutung des gesamten Areals und des Flugplatzes genauer zu beleuchten. Am Donnerstag, 27. September, wird Staudter von 19.30 Uhr an im Unterhachinger Heimatmuseum, Hauptstraße 51 (beim Kammerloher) bei seinem Vortrag zur Geschichte des Landschaftsparks auch Erkenntnisse aus bisher unveröffentlichte Dokumenten präsentieren. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 28. September, lädt Staudter zu einer Führung zu historischen Objekten des Flughafens. Die sieben Kilometer lange Wanderung dauert zwei bis drei Stunden und ist kostenfrei. Treffpunkt ist der Aldi-Parkplatz an der Biberger Straße.