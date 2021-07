Bald werden es Menschen, die Pfandflaschen aus dem Müll sammeln, in Neubiberg leichter haben. Denn von September an testet die Gemeinde den Einsatz von sogenannten Pfandringen. Bei den Ringen handelt es sich um eine Art umlaufende Abstellfläche für Pfandflaschen, die an öffentlichen Mülleimern angebracht werden. So muss Leergut nicht in den Mülleimer geworfen werden, sondern kann sichtbar außen platziert werden. Flaschensammler kommen auf diese Weise einfacher heran. "Wühlen im Müll ist mit erheblichen hygienischen und gesundheitlichen Risiken verbunden", heißt es von der Gemeinde. Neben dem sozialen Nutzen sieht man dort auch den ökologischen: Durch das System würden Rohstoffe aus Flaschen und Dosen recycelt und nicht zusammen mit dem Restmüll zusammen verwertet. Die Ringe sollen beispielsweise an Mülleimern am Friedhofsparkplatz und am Rathausplatz befestigt werden. Der Testlauf ist zunächst für ein halbes Jahr konzipiert und beläuft sich pro Pfandring auf 180 Euro.