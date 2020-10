Was in der Gemeinde Neubiberg passiert, kann man neuerdings auch auf Facebook nachlesen. Die Kommune hat dort nun einen Account unter www.facebook.de/gemeinde.neubiberg. Idee ist es laut einer Pressemitteilung der Gemeinde, so auch neue Zielgruppen anzusprechen. Zahlen zur Mediennutzung zeigten, dass vor allem junge Erwachsene immer mehr online unterwegs seien und sich über soziale Netzwerke wie Facebook informierten. Auch auf die Entwicklung, dass wegen der Corona-Pandemie immer mehr digital stattfindet, reagiert die Gemeinde. "Insbesondere in Corona-Zeiten müssen wir verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation anbieten, um alle Neubibergerinnen und Neubiberger zu erreichen", sagt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU). Die Bürger könnten so auch auf einfache Weise mit den Mitarbeitern des Rathauses in Kontakt treten.