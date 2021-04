Während des Lockdowns bietet sich die Gelegenheit, in Ruhe vom Keller bis zum Dachboden das Haus nach allem zu durchforsten, was nicht mehr gebraucht wird - und beim 1. Garagen- und Hofflohmarkt am 26. Juni in Neubiberg und Unterbiberg an den Mann bringen. Eine Anmeldung dafür ist von sofort an möglich. Interessierte können sich auf der Internetseite www.neubiberg-for-future.de schon jetzt zum verbilligten Frühlings-Anmeldepreis von fünf Euro pro Hof beziehungsweise Grundstück anmelden. Diese Standgebühr spendet die Veranstalterin, die Ideenwerkstatt "Neubiberg for Future" komplett für einen guten Zweck.