Mit dem Verkauf von Friedenslichtern haben Kommunionkinder der Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg Spenden für die Ukraine in Höhe von 780 Euro eingenommen. Die Kinder haben laut Pfarrei Bilder in bunten Farben gemalt mit dem Schriftzug "Frieden" oder einem Peace-Zeichen. Diese wurden auf Gläser für Teelichter gedruckt. Bei einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche unter dem Motto "Herr, gib uns deinen Frieden" wurden die Lichter gegen Spenden angeboten. Restbestände werden in den kommenden Tagen noch verkauft. Das Geld geht an die Caritas in Polen, die Geflüchtete und Menschen im Kriegsgebiet unterstützt. Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, ein Großteil ins Nachbarland Polen.